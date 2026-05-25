В МИД России вызовут чешского посла из-за задержания митрополита РПЦ

В связи с задержанием властями Чехии митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Илариона (Алферова) в российское внешнеполитическое ведомство будет вызван чешский посол. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что Москва расценивает происшедший инцидент в качестве целенаправленной срежиссированной провокации, которая имеет целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.

Официальный представитель МИД назвала открытое в отношении Илариона разбирательство сфальсифицированным и потребовала его прекращения, а также безусловного освобождения митрополита. Посольство России в Праге продолжит оказывать задержанному все необходимое содействие.

Захарова заявила, что в ближайшее время в МИД РФ будет вызван руководитель чешской дипломатической миссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с «неприемлемым самоуправством» властей Чехии.

25 мая стало известно, что чешская полиция задержала митрополита РПЦ после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

В своем Telegram-канале Иларион указал, что сотрудники полиции не объяснили причину остановки его авто и сразу приступили к досмотру.

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.