В Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии

Песков: в Кремле ничего не знают о задержании митрополита Илариона
Максим Блинов/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.

«Мы ничего не знаем на этот счет», — отметил Песков.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

Отмечается, что сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Полицейские сразу запросили документы у водителя и у митрополита, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

Митрополит добавил, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Более того, для него, как для священнослужителя, «само предположение о подобном является безусловно ложным».

Защита обратила внимание на то, что личные вещи и сумки священнослужителя фактически не досматривались, внимание полиции сразу сосредоточилось на багажнике. Утверждается, что митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за досмотром. Адвокат заявил, что признаки нарушения процессуального порядка очевидны.

