Путин призвал пресекать фальсификацию истории войны

Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в Кремле по случаю Дня Победы заявил о необходимости жестко пресекать попытки фальсификации истории Вторая мировая война и героизации нацистов. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия считает своим долгом не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других преступлений нацистов.

Путин напомнил, что злодеяния нацистских преступников были осуждены решениями Нюрнбергский процесс и не имеют срока давности. Он также призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

После завершения парада Победы Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывшими в Москву на торжества, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Сербии и Южной Осетии. «Газета» вела хронику событий.

