В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах

Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и высших учебных заведениях страны. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

Документ уже направили в регионы для реализации.

Уточняется, что концепцией определяются основные направления и механизмы формирования общей гражданской идентичности среди россиян в учебных заведениях.

«Акцент сделан на обучении навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — указал глава ведомства Сергея Кравцова.

В министерстве подчеркнули, что среди ключевых направлений реализации концепции является повышение квалификации педагогических работников, подготовка методических материалов, развитие кружков и клубов по истории. Кроме того, документом предусматривается проведение конкурсов, олимпиад, конференций, уроков, а также проектных и исследовательских мероприятий для подрастающего поколения.

Для обучающихся будут организовываться мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, а также посвященые сохранению памяти о защитниках РФ и участниках спецоперации.

В министерстве добавили, что планируется создание информационной платформы по историческому просвещению в следующем году. План реализации концепции рассчитан на пять лет.

Ранее Кравцов заявил, что в 9-х классах российских школ введут устный экзамен по истории.