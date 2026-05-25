В Финляндии заявили о недооценке военной мощи России после удара «Орешником» по Украине

Финляндия и другие европейские страны недооценивают реальные возможности российской армии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя удар возмездия по Украине с применением ракеты «Орешник».

По его словам, многие финские и европейские эксперты не понимают, с чем имеют дело в отношениях с Россией.

«Я говорю не о ее колоссальном ядерном арсенале. В настоящее время Москва обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциалом, который западные аналитики и СМИ... отчаянно пытаются скрыть», — написал он.

Хельсинки следует признать, что Финляндия «уже проиграла эту войну России», добавил Малинен.

До этого западные медиа бурно отреагировали на удар Вооруженных сил РФ по Украине с применением «Орешника». Британская газета The Telegraph написала, что на сегодняшний день не существует средств, способных перехватить «Орешник», поскольку ракета движется со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз.

Газета The New York Times сообщила, что «Орешник» во время полета разделяется на несколько боеголовок, которые движутся по крутым траекториям, затрудняющим перехват американскими системами Patriot.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе ракету «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее российский военкор объяснил, зачем ВС РФ в третий раз применили «Орешник».