Западные СМИ шокировала мощь «Орешника»

Telegraph: «Орешник» в 10 раз быстрее скорости звука, его невозможно перехватить
Министерство обороны РФ

На сегодняшний день не существует средств, способных перехватить российскую баллистическую ракету «Орешник». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«...Это оружие… невозможно перехватить», — отмечается в публикации.

Издание отметило, что ракета движется со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз.

Другие западные медиа так же бурно отреагировали на удар Вооруженных сил РФ по Украине с применением «Орешника». СМИ обратили внимание как на последствия удара, так и на технические характеристики оружия.

Газета The New York Times сообщила, что «Орешник» во время полета разделяется на несколько боеголовок, которые движутся по крутым траекториям, затрудняющим перехват американскими системами Patriot.

Британская газета The Independent написала о разрушительных последствиях применения «Орешника», а корреспондент немецкой Die Welt Ибрагим Набер заявил, что ночь на 24 мая стала «беспрецедентной за все время конфликта».

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее российский военкор объяснил, зачем ВС РФ в третий раз применили «Орешник».

 
