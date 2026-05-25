Лавров заявил, что атака на колледж в ЛНР не станет «просто эпизодом»

Лавров: трагедия в Старобельске не станет «просто эпизодом», на который ответили

Трагедия в Старобельске Луганской народной республики не станет «просто эпизодом», на который ответили. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует «Российская газета».

«То, что произошло в Старобельске, не останется просто эпизодом, на который вчера был дан ответ, и на этом все закончилось», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства во время встречи с археологом Александром Бутягиным и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

До этого Лавров заявил, что Запад пропустил мимо ушей террористический акт в Старобельске.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее на Западе заявили, что удар ВСУ по Старобельску невозможно оправдать.