Премьер Словакии назвал условие для вступления Украины в Евросоюз

Фицо: Украина должна пойти на уступки ради мира для вступления в Евросоюз
Nadja Wohlleben/Reuters

Украина должна «пойти на уступки ради мира» для получения возможности вступить в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит RT.

«Уже в третий или четвертый раз повторю: Украина не может обойти тех, кто уже очень хорошо подготовлен к вступлению, — Черногорию, Албанию, Сербию», — сказал Фицо.

23 мая он заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. Политик выступил против политически ускоренного присоединения Киева к ЕС и напомнил, что некоторые страны годами идут к членству в блоке, принимая непопулярные решения. При этом непонятно, что Киев даст Евросоюзу в обмен на привилегированное членство, добавил Фицо.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

Кроме того, Мерц предложил странам союза взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

Ранее лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в блоке.

 
