Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз, написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) премьер Словакии Роберт Фицо.

По его словам, политически ускоренное присоединение к ЕС страны, которая к этому не готова, вызывает вопросы.

Политик напомнил, что некоторые страны годами идут к членству в организации, принимая непопулярные решения.

«Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Примем их перед тем, как Украина получит невероятные европейские преимущества? Или им Брюссель покажет средний палец?» — задался вопросом премьер-министр.

Он также не понимает, что Киев даст Евросоюзу в обмен на привилегированное членство.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность чиновникам республики участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса. Кроме того, канцлер Германии предложил странам организации взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

Ранее Зеленский назвал «несправедливым» предложение Мерца.