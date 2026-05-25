Путин подписал закон о привлечении армии для защиты граждан, арестованных за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве привлечения армии для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия страны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Так, российские военнослужащие по решению главы государства в пределах своих полномочий могут быть привлечены к выполнению задач по защите граждан РФ, которые арестованы, удерживаются или преследуются по решению зарубежных судебных органов без участия российской стороны.

Также этот закон распространяется на постановления международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН.

Из документа следует, что меры по защите российских граждан смогу принимать органы государственной власти в пределах своих полномочий. Закон должен вступить в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

В декабре прошлого года Совет Федерации одобрил, а Путин подписал закон, запрещающий исполнение в России постановлений иностранных уголовных и международных судов. Документ, внесенный председателем Комитета СФ Андреем Клишасом, предусматривает изменения в закон «О судебной системе Российской Федерации». Закон устанавливает, что постановления судов иностранных государств, обладающих полномочиями в сфере уголовного судопроизводства без участия России, а также решения международных органов.

Ранее Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России.

 
