В Кремле отметили важность визита СМИ в Старобельск, где атаковали колледж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку в Старобельск, которую МИД и Минобороны организовали для журналистов.

Представитель Кремля высоко оценил работу сотрудников МИД, Минобороны и других ведомств, которые очень быстро организовали поездку для представителей СМИ. Он отметил, что большое количество журналистов отправились на место и своими глазами увидели масштаб трагедии, которая произошла.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск. По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в освещении трагедии.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.

 
