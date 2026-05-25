В Совфеде осудили изворотливость Запада после удара по колледжу в ЛНР

Сенатор Пушков: Запад не может оправдать удар по общежитию в ЛНР

Запад не может оправдать целенаправленный удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, и поэтому он демонстрирует «чудеса подлости». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, поступок ВСУ «оправдать невозможно», и поэтому Запад «изворачивается».

«Его представители врут, изворачиваются, обвиняют саму Россию, как Дания и Латвия в ООН, либо замалчивают это чудовищное преступление и делают вид, что ничего не произошло. Но у них не нашлось ни слова осуждения в адрес киевского режима. Владимир Путин сказал, что еще раз подтвердилось, с кем мы имеем дело в Киеве. Не только в Киеве», — написал он.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось. Всего пострадали 44 студента, а 21 человека спасти не удалось.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар «еще раз подтверждает террористический характер киевского режима». А Министерство иностранных дел РФ назвало удары по колледжу «кровавой террористической атакой».

В ночь на 24 мая Россия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам нанесла массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины, сообщило Минобороны РФ.

Ранее руководству Украины предрекли суд за «Старобельскую расправу».