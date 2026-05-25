«Не легенда»: Путину рассказали о необычном факте про климат в Омской области

Хоценко рассказал Путину, что в Омске бывает больше солнечных дней, чем в Сочи

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что количество солнечных дней в году в регионе обычно такое же, как и в Сочи. Это следует из стенограммы беседы, опубликованной пресс-службой Кремля.

В ходе встречи губернатор доложил главе государства о развитии тепличного хозяйства в Омской области, отметив, что практически по всем продуктам регион себя сам обеспечивает сельхозпродукцией. В частности, по овощам самообеспечение достигает 50–60%.

«Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» — спросил после этого Путин.

Хоценко отметил, что число солнечных дней в Омской области иногда превышает их количество в Сочи. Так, число солнечных дней в сибирском регионе от 290 до 310 дней.

«Это не легенда?» — уточнил Путин.

«Не легенда», — ответил Хоценко.

Президент РФ и глава Омской области в ходе беседы обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников СВО и членов их семей, в частности реализацию кадровой программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

Предыдущая встреча Путина и Хоценко состоялась в августе прошлого года. Тогда российский лидер отметил высокие показатели региона в различных сферах. По словам Путина, рост промышленного производства в Омской области в два раза выше, чем в других сибирских субъектов Федерации, — 3,3%.

Ранее москвичей предупредили о новых погодных рекордах в ближайшие дни.