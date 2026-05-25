Высокопоставленный пакистанский военный заявил о скорой сделке Ирана и США

Командующий ВС Пакистана заявил о скором соглашении между Ираном и США

Командующий Вооруженными силами Пакистана, начальник штаба Сухопутных войск Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И подтвердил подписание сделки между Ираном и США в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

«По его словам, стороны близки к заключению соглашения», — говорится в сообщении ведомства.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана в ходе визита российского главы в Китай.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.