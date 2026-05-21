Звягинцев о съемках зарубежом: «Были довольно серьезные сложности»

Режиссер Андрей Звягинцев признался, что с трудом нашел бюджет на «Минотавра»
Режиссер Андрей Звягинцев рассказал YouTube-каналу «RFI на русском» о трудностях создания «Минотавра» — единственной русскоязычной картины, представленной в основном конкурсе Канн-2026.

«Прямо скажу: конечно, было гораздо проще с этим в былые времена, когда мы занимались кино в России. <...> В этот раз у нас были довольно серьезные сложности, потому что найти бюджет на русскоязычный фильм в Европе, во Франции — довольно проблематичное дело», — сказал кинематографист.

По словам Звягинцева, из-за этого он впервые в карьере выступил в роли сопродюсера — ему пришлось лично заниматься поиском инвесторов и налаживать рабочие связи.

12 мая состоялась церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Он проводится с 1946 года. Главный приз фестиваля — «Золотая пальмовая ветвь». Ведущей церемонии открытия стала французская актриса Эй Айдара, а первым показанным фильмом — «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори. Всего в основном конкурсе участвуют 22 картины, в том числе «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.

Ранее сообщалось, что режиссер Педро Альмодовар назвал монстрами Нетаньяху, Трампа и Путина.

 
