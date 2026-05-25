В Кремле прокомментировали удары «Орешником» по Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что по поводу ударов «Орешником» по Киеву стоит фиксировать заявления Минобороны РФ.

«Об этом (об ударах «Орешником» по Киеву. — «Газета.Ru») было сказано в заявлении Минобороны РФ, надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», — отметил Песков.

25 мая член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что Запад «задумался» после российского удара возмездия по Украине 24 мая с применением «Орешника» и ракет «Циркон», «Искандер», а также «Кинжал». Моcква видит, что в Брюсселе и Вашингтоне пробуждается чувство самосохранения на фоне ударов ВС РФ по Украине, уточнил он.

По словам Колесника, после массированного удара по Украине 24 мая в Брюсселе и Вашингтоне могут начать серьезнее подходить к возможности «урезонить» украинского лидера.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия.