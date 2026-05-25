Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле прокомментировали удары «Орешником» по Киеву

Песков посоветовал фиксировать заявления МО РФ по поводу «Орешника»
Gleb Garanich/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что по поводу ударов «Орешником» по Киеву стоит фиксировать заявления Минобороны РФ.

«Об этом (об ударах «Орешником» по Киеву. — «Газета.Ru») было сказано в заявлении Минобороны РФ, надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», — отметил Песков.

25 мая член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что Запад «задумался» после российского удара возмездия по Украине 24 мая с применением «Орешника» и ракет «Циркон», «Искандер», а также «Кинжал». Моcква видит, что в Брюсселе и Вашингтоне пробуждается чувство самосохранения на фоне ударов ВС РФ по Украине, уточнил он.

По словам Колесника, после массированного удара по Украине 24 мая в Брюсселе и Вашингтоне могут начать серьезнее подходить к возможности «урезонить» украинского лидера.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!