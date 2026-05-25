Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме заявили, что удар «Орешником» по Украине заставил Запад «задуматься»

Депутат Колесник: Запад задумался после массированного удара ВС РФ по Украине  
Gleb Garanich/Reuters

Запад «задумался» после российского удара возмездия по Украине 24 мая с применением «Орешника» и ракет «Циркон», «Искандер», а также «Кинжал». Моcква видит, что в Брюсселе и Вашингтоне пробуждается чувство самосохранения на фоне ударов ВС РФ по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.
 
«Запад задумался после этого удара, который нанесли в ночь на 24 мая [по Украине]. Украина все-таки очень серьезно находится под влиянием Запада, [украинский лидер Владимир] Зеленский попытался из себя изобразить героя вселенского масштаба, но у него не получилось. На Западе чувство самосохранения все-таки начало пробуждаться», — отметил парламентарий.
 
По словам Колесника, после массированного удара по Украине 24 мая в Брюсселе и Вашингтоне могут начать серьезнее подходить к возможности «урезонить» украинского лидера.
 
ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК  Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!