В Госдуме заявили, что удар «Орешником» по Украине заставил Запад «задуматься»

Запад «задумался» после российского удара возмездия по Украине 24 мая с применением «Орешника» и ракет «Циркон», «Искандер», а также «Кинжал». Моcква видит, что в Брюсселе и Вашингтоне пробуждается чувство самосохранения на фоне ударов ВС РФ по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.



«Запад задумался после этого удара, который нанесли в ночь на 24 мая [по Украине]. Украина все-таки очень серьезно находится под влиянием Запада, [украинский лидер Владимир] Зеленский попытался из себя изобразить героя вселенского масштаба, но у него не получилось. На Западе чувство самосохранения все-таки начало пробуждаться», — отметил парламентарий.



По словам Колесника, после массированного удара по Украине 24 мая в Брюсселе и Вашингтоне могут начать серьезнее подходить к возможности «урезонить» украинского лидера.



ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия.