Профессор Диесен: Россия жестко ответила на удары ВСУ по общежитию в ЛНР

Россия жестко ответила на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганской народной республике. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

По его словам, Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске.

Эксперт также отметил, что «инфантильная политика» стран Европы в области безопасности и отказ от переговоров могут привести к продолжению украинского конфликта.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атаки на город Белая Церковь в Киевской области.

В министерстве обороны РФ подтвердили эту информацию, заявив о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Опубликованы кадры с места атаки. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

