Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что стратегическим партнером России является народ Армении, а не любой армянский начальник.

«Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю — братский народ Армении, а не любой армянский начальник», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что из-за курса премьер-министра страны Никола Пашиняна Армения может лишиться как российского рынка, так и рынка всего ЕАЭС, из-за чего «проиграет весь народ Армении».

Медведев говорил, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией, а это может привести к росту цен на газ для Еревана до европейского уровня.

20 мая Пашинян говорил, что Ереван не планирует предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой.

По словам Пашиняна, у него дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

18 мая доцент кафедры политологии ГАУГН Артур Аваков рассказал, что в случае, если партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна одержит победу на предстоящих выборах, резкого разворота во внешней политике республики ждать не стоит.

