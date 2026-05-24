Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Руководству Украины предрекли суд за «Старобельскую расправу»

Лантратова: теракт в Старобельске войдет в обвинительное заключение против Киева
Telegram-канал «Яна Лантратова»

Киевский режим ответит на суде за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Максе».

«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим», — написала она.

Омбудсмен отметила, что атака ВСУ на колледж была целенаправленным террористическим ударом, поскольку 16 беспилотников в три волны ударили в одно и то же место. При этом поблизости не было никаких военных объектов, уточнила Лантратова.

Она подчеркнула, что с точки зрения международного гуманитарного права теракт ВСУ однозначно является военным преступлением.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее Лантратова опубликовала кадры с места теракта в Старобельске.

 
