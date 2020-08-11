«Жизнь не стоит того»: Тихановская покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии от объединенной оппозиции Светлана Тихановская покинула республику — пока белорусы выходили на акции протеста против победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах.

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Как оказалось, кандидат уехала в Литву. Министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в безопасности. «До этого она была в Белоруссии задержана и в задержании пробыла около семи часов», — отметил дипломат.

Сама Тихановская заявила, что скорее всего так и осталась «той слабой женщиной», которой была изначально. По ее словам, ей пришлось принять очень тяжелое решение и сделала она это абсолютно самостоятельно.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят и многие возненавидят. Но не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому берегите себя, ни одна жизнь не стоит того, что происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Тихановская в видеообращении.

При этом Тихановская не раз говорила, что не собирается покидать Белоруссию, так как ей в республике «ничего не угрожает». Однако накануне появилась информация, что на политика готовилось покушение, которое удалось предотвратить сотрудникам белорусского КГБ.

Кроме того, ночью 11 августа ряд местных СМИ написали об удержании Тихановской в здании ЦИК, что в итоге было опровергнуто. С точки зрения, некоторых Telegram-каналов республики это была провокация — сотрудники правоохранительных органов якобы попытались заманить активистов в ловушку.

Давление власти?

Как заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, политика из страны вывезли белорусские власти — это позволило освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную еще до выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — добавила Ковалькова.

Она также отметила, что перед оппозицией в настоящее время стоит две задачи: защитить выбор людей и остановить кровопролитие. По ее мнению,

ситуация в Белоруссии критическая, людям обязательно необходимо отказаться от насилия.

«Мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться. Сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — подчеркнула Ковалькова.

По белорусской традиции после выборов Лукашенко своих конкурентов на выборах сажает — дает три или пять лет тюрьмы, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Однако власти видят, как население не принимает результат голосования и очень волнуются. Лукашенко впервые столкнулся с таким массированным сопротивлением, что фактически можно назвать гражданской войной. На улицы вышла не оппозиция, а именно народ. Тихановская стала символом протеста, но сажать мать двоих детей — значит удвоить демонстрации. Поэтому они начали ее обрабатывать и заставили ее покинуть страну», — указал эксперт.

Протестный выпад

Ряд белорусских изданий уже привязывает выезд Тихановской с территории Белоруссии с угрозами со стороны официальных властей. Вероятно, речь может идти о чем-то связанном с детьми, учитывая последние слова политика в видеообращении. Тем не менее, это — лишь предположения, не основанные на каких-либо фактах.

На фоне этих событий, пожалуй, главный вопрос состоит в том, как люди отреагируют на ситуацию с Тихановской. Однако скорее всего ожидать серьезных изменений в протестах на улицах белорусских городов не стоит.

Оппозиционный кандидат — важная фигура для несогласных с предварительным результатом выборов, но лидером протеста ее назвать было нельзя.

Тихановская в целом не участвовала в демонстрациях, которые начались в Белоруссии вскоре после закрытия избирательных участков 9 августа. У этих протестов в целом отсутствуют какие-либо лидеры или четко выделенные организаторы. Митинги по большому счету можно назвать стихийными.

«В Белоруссии сложилось протестное голосование, людям было все равно за кого голосовать, главное — против президента. Тихановская безусловно стала символом протеста, но не его лидером. Она не представляет себя политической фигурой и шла на выборы как технический кандидат, желающий организовать реальные выборы в случае своей победы», — уверен Андрей Суздальцев.

При этом эксперт не исключает, что в республике попытаются представить Тихановскую в качестве «президента в изгнании», но тут все зависит только от нее — она явно не боец и больше заботится о своей семье.

«Скорее всего мы забудем о ней в политическом плане. В Белоруссии у нее осталась мать, на которую могут воздействовать», — резюмировал эксперт.