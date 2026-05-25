МИД РФ: Киев должен вернуться к позициям начала 1990-х для разрешения кризиса

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал РИА Новости, что украинские власти должны вернуться к позициям начала 1990-х годов для устойчивого урегулирования конфликта.

«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов», — отметил Полищук.

Накануне Полищук говорил, что российские эксперты готовы представить свои предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине.

9 мая во время выступления на параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов. По его словам, была проделана большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

