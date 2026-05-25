Трамп призвал ряд стран к нормализации отношений с Израилем

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 23 мая с лидерами ряда стран Ближнего Востока, Турции и Пакистана призвал их присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем на случай, если Вашингтон и Тегеран договорятся о мирной сделке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Американский лидер выразил надежду на то, что по окончании конфликта вокруг Ирана страны, которые не являются участницами Авраамовых соглашений или не имеют мирного договора с Израилем, улучшат свои отношения с Тель-Авивом.

Отмечается, что лидеры Катара, Пакистана и Саудовской Аравии, чьи страны не имеют дипломатических отношений с Израилем, удивились просьбе президента США. В этот момент в разговоре повисла тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи, рассказал порталу один из чиновников.

Глава Белого дома заявил, что вопросом нормализации отношений между ближневосточными странами, Турцией, Пакистаном и Израилем в ближайшие недели займутся спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер.

Трамп также обсуждал с президентом России Владимиром Путиным кризис на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре глава РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.