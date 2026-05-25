Стали известны предварительные сроки открытия Ормузского пролива

WP: Иран готов за месяц восстановить прежний уровень судоходства в Ормузе
Reuters

Иран в случае подписания рамочного соглашения с США обязуется немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. Об этом сообщает The Washington Post.

Условия открытия Ормузского пролива будут регулироваться меморандумом, согласно которому США и их союзники немедленно прекратят военные действия на всех фронтах, включая Ливан, а Иран обязуется навсегда отказаться от разработки ядерного оружия и уничтожить все запасы обогащенного урана, при этом механизм реализации соглашения стороны начнут обсуждать в ближайшие два месяца.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран пришли к принципиальному согласию об открытии Ормузского пролива. Предполагается, что даже при самом благоприятном развитии событий быстрого снижения цен не произойдет.

В свою очередь портал Axios ранее сообщал, что стороны близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Ранее Трамп раскрыл договоренности США и Ирана по поводу Ормузского пролива.

 
