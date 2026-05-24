Рубио спросили об участии в президентских выборах в США

Рубио не ответил на вопрос об участии в выборах президента США в 2028 году

Госсекретаря Марко Рубио во время интервью The India Today спросили, будет ли он участвовать в президентских выборах 2028 года.

Дипломат сказал, что на такие вопросы не отвечает, и отметил, что счастлив быть госсекретарем.

«Это замечательная работа. Не могу представить, что в американской политике есть работа лучше этой», — заявил Рубио.

Осенью прошлого года дипломату уже задавали вопрос об участии в выборах. Тогда он выразил мнение, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент США Джей Ди Вэнс, если решит баллотироваться. Рубио добавил, что вице-президент — его хороший друг и «отлично справляется» со своей работой.

Действующий президент США тоже назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на свой пост на предстоящих президентских выборах. По словам политика, говорить о его преемнике пока рано, но вице-президент — его фаворит. При этом, по его словам, среди республиканцев есть другие кандидаты, в том числе Рубио.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие лазейки есть у Трампа, чтобы снова стать президентом.

 
