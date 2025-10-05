На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио ответил на вопрос о выдвижении в президенты США

Рубио: следующим кандидатом в президенты США от республиканцев будет Вэнс
IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News ответил на вопрос, готов ли выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны по просьбе действующего лидера Дональда Трампа.

«Полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент [США Джей Ди] Вэнс, если он примет решение баллотироваться», — сказал дипломат.

Он добавил, что вице-президент — его хороший друг и «отлично справляется» со своей работой.

Рубио подчеркнул, что у Трампа «отличная команда», а он и Вэнс работают на него и их задача в том, чтобы реализовывать программу президента.

В августе действующий глава государства назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на свой пост на предстоящих президентских выборах. По словам политика, говорить о его преемнике пока рано, но вице-президент — его фаворит и отлично справляется с работой. Лидер отметил, что среди республиканцев есть другие кандидаты, в том числе Рубио.

Сам Вэнс тогда сказал, что сфокусирован на текущей работе и не думает о президентских выборах в 2028 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие лазейки есть у Трампа, чтобы снова стать президентом.

Второй срок Трампа
