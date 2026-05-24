Сотрудничество России и Китая напугало союзника США

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости поддерживать надежную систему безопасности на острове Хоккайдо на фоне возросшей военной активности России. Об этом сообщил телеканал NHK.

По словам главы Минобороны, серьезную обеспокоенность Токио вызывает усиление активности России в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, а также развитие стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином.

11 мая посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что отношения между Москвой и Токио переживают беспрецедентный спад и находятся в стадии «ледникового периода». По словам дипломата, ухудшение двусторонних связей произошло после того, как Япония поддержала антироссийские санкции и начала следовать политике западных государств в отношении РФ.

8 апреля посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в российское дипведомство. Японскому дипломату выразили протест в связи с информацией о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых БПЛА.

Ранее Пекин призвал Токио глубоко переосмыслить историю своей военной агрессии.