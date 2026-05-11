Российский посол заявил о «ледниковом периоде» в отношениях России и Японии

Посол Ноздрев сравнил отношения России и Японии с ледниковым периодом

Отношения между Москвой и Токио переживают беспрецедентный спад и находятся в стадии «ледникового периода». Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий «ледниковый период» в двусторонних связях», — сказал он.

По словам дипломата, ухудшение отношений произошло после того, как Япония поддержала антироссийские санкции и начала следовать политике западных государств в отношении России.

Ноздрев напомнил, что ранее российско-японские отношения отличались высокой интенсивностью контактов и множеством эффективных форматов сотрудничества. Однако накопленный за десятилетия позитивный потенциал оказался практически полностью разрушен в результате действий Токио, подчеркнул посол.

16 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила отношения России с Японией, заявив, что с подачи Токио они «беспрецедентно деградировали».

8 апреля посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в российское дипведомство. Японскому дипломату выразили протест в связи с информацией о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых БПЛА.

