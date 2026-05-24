Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент Владимир Путин провел встречу с Патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча состоялась в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Для патриарха Кирилла эта дата также является днем тезоименитства.

Тезоименитство (от старославянского «теза» — тот же, равный и «имя») — это день церковной памяти святого, в честь которого назван человек (именины).

Путин отметил, что равноапостольного Кирилла называли философом благодаря его глубоким знаниям и образованности. Президент подчеркнул, что сегодня России особенно важен опыт патриарха в развитии межцерковных и межконфессиональных отношений. Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз.

Глава государства также заявил о необходимости поддерживать единство многонационального и многоконфессионального народа России и поблагодарил патриарха за его работу.

Ранее патриарх Кирилл совместно с министром обороны молился о воинах в главном храме Вооруженных сил РФ.