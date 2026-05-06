Патриарх Кирилл и Белоусов помолились о военнослужащих России

Патриарх Кирилл и Белоусов в день памяти Георгия Победоносца помолились о воинах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России Андрей Белоусов в день памяти Георгия Победоносца помолились о воинах в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобороны побывал на Литургии. За богослужением в этот день традиционно молятся о властях и воинах. Также патриарх прочитал молитву о святой Руси, где есть прошение о даровании стране победы.

«Давайте молиться крепко, очень крепко о том, чтоб Господь хранил наше Отечество, чтобы и впредь никакие силы... не сумели поколебать нашей свободы, нашей независимости, суверенного развития нашей великой и замечательной страны России», — сказал на проповеди предстоятель Русской православной церкви.

6 мая православная церковь вспоминает Георгия Победоносца, римского военачальника, жившего на рубеже III-IV веков при императоре Диоклетиане.

Святой объявил о своей приверженности христианской вере и обличил жестокость тирана, из-за чего был подвергнут пыткам и казнен.

