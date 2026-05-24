Коц прокомментировал удар по Киеву фразой «верховный обещал – армия исполнила»

Военкор Коц: в ночь на 24 мая прошел комбинированный удар с острием в Киеве

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли комбинированный удар широким веером от Одессы до Хмельницкого, острие пришлось на Киев и Белую Церковь. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал военкор Александр Коц.

«Верховный обещал – Армия исполнила. Ночь на 24 мая стала, пожалуй, одной из самых плотных ночей этого года: комбинированный удар прошел широким веером от Одессы до Хмельницкого, основное острие – Киев и Белая Церковь», — написал Коц.

По его словам, ВС РФ нанесли удары «Орешником», «Кинжалами», «Цирконами», «Искандерами-М», а также ракетами Х-101 и «Калибром». Кроме того, использовались БПЛА «Герань».

Военкор приводит данные, согласно которым под ударом оказались Киев, а также Киевская, Хмельницкая, Житомирская, Одесская, Черкасская и Кировоградская области. Кроме того, ВС РФ били по Полтавщине и Днепропетровщине, указал он.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его «бандеровская свора» террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Он предположил, что Украина сделала это «намеренно», чтобы получить «массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам».

При этом зампред Совбеза РФ отверг позицию, что не нужно наносить удары по Украине, чтобы «не спровоцировать укрепление неонацистского режима». По его словам, «надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее». Как подчеркнул политик, «руины и серый пепел» на месте символов Киева «деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

Ранее глава МИД Украины обратился к союзникам после ударов по Киеву.