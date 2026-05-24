Глава МИД Украины обратился к союзникам после ударов по Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нанесла одну из «крупнейших» атак на Киев и призвал союзников «удвоить усилия» в поддержке республики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Обращаясь к нашим союзникам, я хочу сказать следующее: настало время удвоить усилия, а не отступать, в поддержке Украины и усилении давления на российский режим», — написал Сибига.

Он призвал к созданию дополнительных оборонных мощностей для защиты неба Украины, инвестициям в оборонную промышленность страны, а также «усилению давления на Россию». Глава МИД захотел запретить въезд в Европу участникам СВО, изъять замороженные активы и принять «решительные политические решения» по евроинтеграции Украины.

«У мира есть рычаги воздействия. Это нужно использовать правильно — показать Москве, что подобные удары не принесут никаких результатов, — и заставить Россию прекратить эту войну», — написал он.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его «бандеровская свора» террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Он предположил, что Украина сделала это «намеренно», чтобы получить «массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам».

При этом зампред Совбеза РФ отверг позицию, что не нужно наносить удары по Украине, чтобы «не спровоцировать укрепление неонацистского режима». По его словам, «надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее». Как подчеркнул политик, «руины и серый пепел» на месте символов Киева «деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

