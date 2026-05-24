Путин заявил, что Россия придает большое значение упрочению связей с Африкой

Путин: страны Африки играют все более значимую роль в международной повестке

Африканские страны достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, Россия придает большое значение упрочению связей с ними. Об этом заявил Владимир Путин в телеграмме по случаю Дня Африки, которая опубликована на сайте Кремля.

«Страны Африки достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в телеграмме.

Путин рассказал, что в рамках Африканского союза и других региональных организаций расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы совместного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации.

Он также выразил уверенность, что третий саммит Россия – Африка позволит наметить новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.

До этого российский президент назвал Мадагаскар одним из главных партнеров России в Африке.

