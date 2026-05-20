Россия и Китай договорились о сотрудничестве в Африке

Дерипаска: Россия и Китай договорились о совместных проектах в Африке

Россия и Китай договорились о совместных проектах в Африке. Об этом Первому каналу сообщил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Дерипаска приехал в Китай в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Бизнесмен рассказал, что ключевым аспектом переговоров являются достижения, которых страны добились за годы сотрудничества.

«Вот, допустим, сейчас, благодаря вице-премьеру, мы договорились о совместной работе в Африке», — сказал он.

19 мая Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом. В аэропорту президента РФ встретил министр иностранных дел КНР Ван И, который является вторым самым узнаваемым китайским политиком после главы государства Си Цзиньпина.

На следующий день Путин провел переговоры с председателем КНР и встретился с премьером Государственного совета республики Ли Цяном.

Ранее Си Цзиньпин в присутствии Путина «уколол» президента США, недавно посетившего КНР.