В МИД связали проблемы в молдавской энергетике с разрывом связей с Россией

Полищук: проблемы в энергетике Молдавии вызваны разрывом связей с РФ
Михай Карауш/РИА Новости

Проблемы в молдавской энергетике связаны с курсом Молдавии на отдаление от России. Об этом директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«На самом деле проблемы с энергобезопасностью республики являются следствием курса молдавских властей на разрыв связей с Россией», — сказал он, напомнив, что страна в декабре 2022 года объявила об отказе от российского газа.

Поставки российских энергоресурсов в Молдавию не осуществляются, электроэнергия закупается на европейских рынках, но по высоким ценам и за счет кредитов от Евросоюза, отметил Полищук.

По его словам, тарифы на электроэнергию в республике с 2024 года увеличились на 70%, а с 2021 года — на 150%.

Такая политика молдавских властей является безответственной, считает дипломат.

В начале мая стало известно, что Молдавия намерена выставить России счет на 500 тыс. леев (около 2,7 млн рублей) за ремонт высоковольтной линии электропередачи. Власти страны заявили, что ЛЭП была повреждена 23 марта в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру юга Украины. Из-за резкого сокращения поставок электричества власти Молдавии объявили тогда режим ЧП в энергетике.

Ранее посол РФ в Кишиневе предложил Молдавии возобновить диалог о сотрудничестве.

 
