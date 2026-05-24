Стали известны детали соглашения между США и Ираном

NYT: проект соглашения США и Ирана не решает вопрос о судьбе обогащенного урана
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Вероятный проект соглашения между США и Ираном на данный момент не решает ключевой вопрос о том, каким образом Тегеран может отказаться от запасов высокообогащенного урана. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Одним из основных элементов потенциального соглашения является якобы готовность Ирана отказаться от накопленных запасов высокообогащенного урана. По данным издания, детали сделки предполагается вынести на следующий раунд переговоров по иранской ядерной программе.

По данным портала Axios, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался. Утверждается, что Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Ранее глава Пентагона рассказал о планах Ирана по созданию ядерного оружия.

 
