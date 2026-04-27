Телефон спас агента Секретной службы от пули во время стрельбы на ужине в Белом доме

Daily Mail: попавшую в агента Секретной службы пулю остановил его телефон

В США во время стрельбы на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пуля, попавшая в агента Секретной службы, была остановлена его мобильным телефоном и бронежилетом, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный гала-вечер. Подозреваемым стал 31-летний Коул Аллен. По данным правоохранителей, мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда атаковал контрольно-пропускной пункт.

Аллен произвел несколько выстрелов, и одна пуля достигла цели, попав в сотрудника Секретной службы. Как сообщают СМИ, снаряд остановили его телефон и защитный жилет.

Президент Дональд Трамп позже высоко оценил мужество офицера.

«Я только что говорил с офицером — с ним все отлично», — прокомментировал политик.

После короткой, но напряженной перестрелки в холле отеля агентам удалось нейтрализовать нападавшего. Подозреваемый был сбит с ног и задержан.

Ранее сообщалось, что игру подозреваемого в стрельбе на ужине с Трампом стали скупать в Steam.