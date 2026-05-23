Война с Россией станет катастрофой для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил на своей странице в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Разве наша цель — это война с Россией? Чтобы создать в ЕС «европейскую армию», провести силовой переворот в пользу «европейского государства» и одновременно позволить [президенту Франции Эммануэлю] Макрону отложить президентские выборы?» — спросил политик.

Кроме того, Филиппо призвал прекратить поддержку Киева.

22 мая глава генштаба Чехии Карел Рехка заявил, что Россия якобы угрожает Евросоюзу, и поэтому нужно начинать готовиться к войне с Москвой.

21 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что НАТО готовится к нападению на РФ, отрабатывая наступательные действия под видом учений.

По его словам, разговоры Североатлантического альянса об оборонительной доктрине расходятся с реальным содержанием маневров. Депутат считает, что именно поэтому и создан механизм быстрой переброски войск.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке «деколонизировать» Россию.