В Госдуме заявили о подготовке НАТО к нападению на Россию

НАТО готовится к нападению на Россию, отрабатывая наступательные действия под видом учений. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, разговоры НАТО об оборонительной доктрине расходятся с реальным содержанием маневров. Депутат считает, что именно поэтому и создан механизм быстрой переброски войск.

«Достаточно одной провокации, и боевые действия уже идут. Нам надо мало того что не упускать из виду этих приготовлений, так еще и самим не отставать», — сказал он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. По его словам, звучат предложения «сколачивать» новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины. Министр охарактеризовал эти планы как подготовку к прямому столкновению с Россией.

В феврале депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

