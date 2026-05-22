Глава генштаба Чехии Карел Рехка считает, что Россия угрожает Евросоюзу, поэтому нужно начинать готовиться к войне с ней. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией», — сказал он.

Рехка считает, что Украине следует присоединиться к НАТО в будущем как следующий логический шаг.

По его мнению, Украина не только нуждается в безопасности, но и может ее обеспечивать.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что НАТО не дает России оснований рассчитывать на избежание новой разрушительной войны в Европе.

При этом, подчеркнул дипломат, альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО все же существует при смене политики альянса. По его словам, для этого военный блок должен выразить готовность исправить ошибки, которые были допущены в отношении РФ.

Ранее Жданова заявила, что сценарии большой войны против РФ разрабатываются в НАТО.