Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Глава генштаба Чехии видит в России «наибольшую» опасность для Европы

Глава генштаба Чехии Рехка призвал готовиться к войне с Россией
Владимир Сергеев/РИА Новости

Глава генштаба Чехии Карел Рехка считает, что Россия угрожает Евросоюзу, поэтому нужно начинать готовиться к войне с ней. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией», — сказал он.

Рехка считает, что Украине следует присоединиться к НАТО в будущем как следующий логический шаг.

По его мнению, Украина не только нуждается в безопасности, но и может ее обеспечивать.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что НАТО не дает России оснований рассчитывать на избежание новой разрушительной войны в Европе.

При этом, подчеркнул дипломат, альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО все же существует при смене политики альянса. По его словам, для этого военный блок должен выразить готовность исправить ошибки, которые были допущены в отношении РФ.

Ранее Жданова заявила, что сценарии большой войны против РФ разрабатываются в НАТО.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!