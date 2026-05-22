Лавров: мысли о «деколонизации» России до сих пор витают в НАТО

Мысли о «деколонизации» России до сих пор витают в публичном пространстве НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на многолетние предупреждения со стороны России Украину втягивали в Североатлантический альянс с открытой целью — создавать проблемы для существования российского государства, создавать плацдарм для угроз безопасности РФ прямо на ее границах.

Потом шли разговоры, чтобы «деколонизировать» саму Россию, отметил Лавров.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что пропаганда стран Запада всячески пытается исказить данные о ходе специальной военной операции на Украине и внутренних делах России. Дипломат подчеркнул, что очень важно разъяснять широким общественным кругам действия, которые российская сторона предпринимает для обеспечения защиты своих законных интересов.

