В Совфеде рассказали, к чему приведет попытка стран НАТО напасть на Россию

Страны НАТО могут перестать существовать в случае нападения на Россию. Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать. Пусть попробуют. Некоторые страны после этого просто перестанут существовать», — подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, европейским лидерам стоит понять, что Вашингтон не встанет на их защиту. Также он отметил, что терпение у российского народа не беспредельное.

22 мая глава генштаба Чехии Карел Рехка отметил, что Россия якобы угрожает Евросоюзу, и поэтому нужно начинать готовиться к войне с Москвой.

21 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что НАТО готовится к нападению на РФ, отрабатывая наступательные действия под видом учений.

По его словам, разговоры Североатлантического альянса об оборонительной доктрине расходятся с реальным содержанием маневров. Депутат считает, что именно поэтому и создан механизм быстрой переброски войск.

Ранее МИД РФ обвинил НАТО в содействии при нанесении удара ВСУ по Старобельску.

 
