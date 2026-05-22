В МИД России рассказали, кто помогал ВСУ при атаке на Старобельск

МИД РФ обвинил НАТО в содействии при нанесении удара ВСУ по Старобельску

Украинские войска наносят удары, подобные атаке на Старобельск в ЛНР, при поддержке иностранных специалистов из стран Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД уточнили: Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что шесть человек не выжили в результате атаки, еще 39 получили травмы различной степени тяжести. Пропавшими без вести считаются 15 человек.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил Минобороны подготовить ответ на удар по ЛНР.