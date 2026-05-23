В МИД РФ заявили, что японским журналистам запретили освещать ситуацию в Старобельске

Захарова: Токио запретил японским журналистам освещать удар ВСУ по Старобельску
Сергей Гунеев/РИА Новости

В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам, аккредитованным в Москве, освещать ситуацию вокруг удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова», — добавила Захарова.

Она сообщила, что Россия пригласила аккредитованных иностранных журналистов посетить место атаки ВСУ в Старобельске. По словам представителя МИД РФ, на Западе активно распространяется откровенная ложь. Западные страны, в частности Латвия, заявляют, что никакой атаки на колледж не было. Однако сотрудники британской BBC официально отказалась приезжать на место трагедии, заявив, что это их осознанное решение. CNN, как отметила Захарова, оказались в отпуске.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали число погибших увеличилось до 16, еще 42 пострадали.

