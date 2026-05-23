Стало известно о тайной свадьбе Трампа-младшего

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился на модели Беттине Андерсон. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на разрешение на заключение брака.

Согласно полученному изданием документу, церемония бракосочетания прошла в доме сестры Андерсон Кристины в Уэст-Палм-Бич во Флориде, а провел ее муж Кристины, адвокат по сделкам с недвижимостью Брэдли Макферсон.

Уточняется, что брак был зарегистрирован два дня назад.

Накануне американский лидер заявил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего старшего сына из-за государственных дел. Глава Соединенных Штатов отметил, что считает важным оставаться в Вашингтоне «в это важное время» и поздравил своего сына и будущую невестку с торжественным событием.

Старший сын президента США в 2018 году развелся с моделью Ванессой Хейден, с которой прожил 13 лет. У супругов пятеро детей: две дочери и три сына.

