Мелания Трамп рассмешила гостей Белого дома словами о муже

В сети завирусилось видео со смехом после слов Мелании о заботливом Трампе
Во время выступления в Белом доме первая леди США Мелания Трамп назвала американского президента «заботливым лидером» и вызвала смех у аудитории. Видео с ее выступлением в честь матерей военных в преддверии Дня матери, 10 мая, завирусилось в сети.

«Большинство [людей] знают моего мужа как сильного главнокомандующего, но его эмпатия (способность сопереживать другим. — «Газета.Ru») выходит за рамки этой роли и определяет заботливого лидера, который постоянно помнит, что каждый американский солдат — чей-то ребенок», — сказала первая леди.

На видео она останавливается, когда доходит до слов о «заботливом лидере», после чего начинает улыбаться, а среди присутствующих на мероприятии зрителей раздается смех.

В марте Мелания Трамп передала президенту Белоруссии Александру Лукашенко список украинских детей, которые «затерялись в России», и попросила его обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер согласился довести информацию до «старшего брата», но усомнился в ее достоверности.

