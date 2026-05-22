Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил, что не сможет приехать на свадьбу старшего сына из-за «любви к США»

Трамп заявил, что из-за загруженности не сможет посетить свадьбу сына
Graeme Sloan/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего старшего сына Дональда Трампа-младшего из-за государственных дел. Соответствующее сообщение появилось в соцсети американского лидера Truth Social.

«Хотя я очень хотел быть рядом с моим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп, его будущей женой Беттиной. Обстоятельства, связанные с правительственными делами, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать», — написал он.

Глава Соединенных Штатов отметил, что считает важным оставаться в Вашингтоне «в это важное время». И поздравил своего сына и будущую невестку с торжественным событием.

По данным американских СМИ, Трамп-младший в ближайшие дни женится на модели Беттине Андерсон на небольшом острове на Багамах.

Старший сын президента США в 2018 году развелся с моделью Ванессой Хейден, с которой прожил 13 лет. У супругов пятеро детей: две дочери и три сына.

В марте текущего года в Южной Корее завирусился мем, где младший сын Трампа, 20-летний Бэррон женится на дочери лидера КНДР Ким Чен Ына. Автор мема в шутливой форме предположил, что такой союз сделал бы США и Северную Корею «родственниками» и тем самым автоматически прекратил бы международные конфликты.

Ранее Мелания Трамп рассмешила гостей Белого дома словами о муже.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!