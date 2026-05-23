Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на задницу» из-за двойной игры

Медведев: Пашиняна прогонят, если в Армении будут европейские цены на газ
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна прогонит армянское население при переходе на европейские газовые цены. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

Политик отметил, что Пашинян пытается одновременно сохранить выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и при этом затащить республику в Евросоюз.

«Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол», — пишет Медведев.

Зампред Совбеза также указал, что армянский премьер после переговоров с Трампом и Макроном пришел к выводу, что Россия обязана сохранить для Еревана нынешние цены на газ — $177,5 за тысячу кубометров. При этом биржевые цены в Европе в мае 2026 года находятся в районе $570–590, сообщил Медведев.

Он подчеркнул, что если Армения перейдет на европейские газовые цены, население страны «прогонит Пашиняна к его другу Макрону в Париж».

До этого Пашинян заявил журналистам, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия. Он подчеркнул, что Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением. При этом премьер напомнил, что еще в 2022 году говорил о том, что в украинском вопросе «Армения — не союзник России».

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.

 
