Володин обвинил Европу в использовании киевского режима для уничтожения России

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что европейские государства используют террористический киевский режим, чтобы уничтожить Россию. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Европейские государства используют террористический киевский режим, как и прежде в годы Второй мировой войны, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее», — сообщил он.

По словам Володина, европейские лидеры, Мерц, Макрон, Стармер и другие, поддерживают действия «выродков, признавших нацистских преступников своими наставниками». Тем самым они молчаливо поощряют нанесение ударов по гражданским объектам России, отметил спикер Госдумы. Он подчеркнул, что европейские лидеры, как и фашистский режим более 80 лет назад, пытаются любыми способами удержаться у власти, совершая чудовищные преступления.

Володин напомнил, что тогда все закончилось победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который лишил жизни нацистских преступников. Он выразил уверенность, что эта же участь ожидает президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе.

Председатель Государственной думы также назвал украинцев «выродками» после атаки ВСУ на педагогический колледж в городе Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее студентка из Старобельска рассказала, как ей удалось выжить под завалами после атаки ВСУ.

 
