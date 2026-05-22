Дипмиссии РФ начали информировать мировое сообщество об атаке ВСУ на ЛНР

Захарова: РФ начала информировать мировое сообщество об ударе ВСУ в ЛНР
Evgenia Novozhenina/Reuters

Посольства и постпредства РФ приступили к исполнению поручения президента Владимира Путина проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению», — сказала она.

До этого глава государства сообщил, что министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР международные организации и сообщества.

При этом Путин уточнил, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно, поэтому министерству обороны РФ приказано представить свои предложения.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Шесть человек не выжили в результате удара, еще 39 получили травмы различной степени тяжести. Пропавшими без вести считаются 15 человек.

Ранее в МИД России заявили, что Киев разворачивает террор против детей.

 
